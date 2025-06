Suman 252 mexicanos deportados tras redadas en Estados Unidos

“Siguen todos los centros de atención de la frontera norte, se reforzó el centro de atención de Tapachula, de Villahermosa, para recibirlo en caso de ser deportados”, sostuvo en “La Mañanera del Pueblo”.

Respecto a las versiones que circulan de que hay cazarrecompensas que estarían apoyando a las deportaciones, la presidenta pidió que se investigue.

“Voy a pedir que se investigue mucho más y que se presenten denuncias en Estados Unidos de actos que no sean legales”, sostuvo la mandataria.

“Los inmigrantes no son criminales (...) hacen funcionar la economía de Estados Unidos, si Estados Unidos no los necesitara, no estrían trabajando ahí. Ya reconocieron que en los campos se va a caer la producción, en las fábricas se va a caer la producción”, mencionó la mandataria.

Sheinbaum Pardo puntualizó que el tema no es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, es un asunto de reconocimiento de las aportaciones que hacen los connacionales a la cultura y economía de EU.