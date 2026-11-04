Tragedia en General Zuazua: camioneta escolar atropella y mata a niño de un año

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tragedia en General Zuazua: camioneta escolar atropella y mata a niño de un año
    Un menor de un año y ocho meses perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta de transporte escolar en Valle de Santa Elena, Nuevo León. FOTO: N+

La conductora fue presentada ante el Ministerio Público.

Un accidente vial terminó en tragedia en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, donde un niño de un año y ocho meses murió tras ser atropellado por una camioneta utilizada para el transporte escolar.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente

El menor, identificado como Ángel Leonardo, perdió la vida en el lugar de los hechos, lo que provocó la movilización de policías, paramédicos y personal de investigación en el sector Valle de Santa Elena.

El percance ocurrió en el cruce de avenida Santa Elena y calle Castilla, luego de que vecinos solicitaran ayuda a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al sitio, confirmaron que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATROPELLAMIENTO EN GENERAL ZUAZUA?

De acuerdo con los primeros reportes, el niño fue impactado por una camioneta que presuntamente ofrecía servicio de transporte escolar en esta zona habitacional de Nuevo León.

Tras el accidente, elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia y resguardar el área mientras se realizaban las primeras diligencias.

La circulación vehicular en el cruce de avenida Santa Elena y calle Castilla fue restringida temporalmente para permitir el trabajo de los peritos, quienes recopilaron evidencias y realizaron el procesamiento de la escena.

IDENTIFICAN A LA CONDUCTORA DE LA CAMIONETA ESCOLAR

Luego del atropellamiento, las autoridades aseguraron a la conductora de la unidad, identificada como Ana Esthela, de 38 años.

La mujer fue trasladada y presentada ante el Ministerio Público, instancia que quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, la intervención de la conductora forma parte de las diligencias ministeriales, por lo que será la autoridad correspondiente la que establezca si existe alguna responsabilidad penal.

Perrito encontrado sin vida en barrera de protección vial de Saltillo, no sufrió maltrato, fue atropellado

INVESTIGAN SI LA UNIDAD TENÍA PERMISOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Una de las líneas de investigación se centra en las condiciones en las que operaba la camioneta involucrada en el atropellamiento.

Las autoridades revisan si el vehículo contaba con los permisos y requisitos necesarios para ofrecer el servicio de transporte escolar, de acuerdo con la normativa vigente en Nuevo León.

La investigación también busca establecer cómo ocurrió el impacto y si existieron factores adicionales que contribuyeron al accidente.

Mientras continúan las diligencias, las autoridades deberán determinar las posibles responsabilidades relacionadas con la operación de la unidad y la conducta de la persona que conducía.

El caso ocurrió en Valle de Santa Elena, en General Zuazua, y se mantiene bajo investigación del Ministerio Público.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Luto
Vialidad

Localizaciones


Nuevo León

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la incertidumbre institucional en el INE podría afectar la organización de los comicios del 2027 y las decisiones de inversión en el país.

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027
Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán.

Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
Los demócratas trazaron un camino extraordinario hacia la victoria en el Senado a través de algunos de los estados más conservadores del país.

Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso
Oferta. Las plataformas preparan un cierre de año con apuestas para todos los gustos, desde historias inspiradas en personajes históricos hasta producciones que retoman universos cinematográficos y literarios.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum