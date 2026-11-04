Tragedia en General Zuazua: camioneta escolar atropella y mata a niño de un año

Un accidente vial terminó en tragedia en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, donde un niño de un año y ocho meses murió tras ser atropellado por una camioneta utilizada para el transporte escolar.

El menor, identificado como Ángel Leonardo, perdió la vida en el lugar de los hechos, lo que provocó la movilización de policías, paramédicos y personal de investigación en el sector Valle de Santa Elena.

El percance ocurrió en el cruce de avenida Santa Elena y calle Castilla, luego de que vecinos solicitaran ayuda a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al sitio, confirmaron que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATROPELLAMIENTO EN GENERAL ZUAZUA?

De acuerdo con los primeros reportes, el niño fue impactado por una camioneta que presuntamente ofrecía servicio de transporte escolar en esta zona habitacional de Nuevo León.

Tras el accidente, elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la emergencia y resguardar el área mientras se realizaban las primeras diligencias.

La circulación vehicular en el cruce de avenida Santa Elena y calle Castilla fue restringida temporalmente para permitir el trabajo de los peritos, quienes recopilaron evidencias y realizaron el procesamiento de la escena.

IDENTIFICAN A LA CONDUCTORA DE LA CAMIONETA ESCOLAR

Luego del atropellamiento, las autoridades aseguraron a la conductora de la unidad, identificada como Ana Esthela, de 38 años.

La mujer fue trasladada y presentada ante el Ministerio Público, instancia que quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, la intervención de la conductora forma parte de las diligencias ministeriales, por lo que será la autoridad correspondiente la que establezca si existe alguna responsabilidad penal.