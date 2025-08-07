$!Ya en libertad, Israel Vallarta dice a críticos que se ‘traguen su veneno’

Tras casi 20 años de su detención junto a la francesa Florence Cassez, Israel Vallarta, acusado en México por un secuestro en 2005, asegura que su libertad fue una “lucha propia y de su familia”, y pide a quienes digan que su caso es fraude que se traguen “su veneno, pónganse a leer la sentencia, aprendan y comprendan”.

El mexicano, habla con Efe a unos días de haber salido de prisión, tras ser detenido y acusado, hace casi dos décadas, de la privación ilegal de seis personas, además de otros delitos como delincuencia organizada y portación de cartuchos.

Además, se le acusó de ser líder de la banda ‘Los Zodiacos’, nombre dado por el entonces director de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, y su encargado de investigación policial, Luis Cárdenas Palomino, ambos actualmente en prisión en Estados Unidos.

“A esa gente que de mala onda está diciendo que yo tengo contacto con la presidenta (de México, Claudia Sheinbaum) y favoritismos, pues yo jamás, insisto, me he vendido con nadie”, defiende Vallarta.

Su detención se tornó mediática al ser transmitida a nivel nacional, aunque tiempo después, un reportaje comprobó que todo fue un montaje orquestado por García Luna y Cárdenas Palomino.

Fue la jueza de distrito Mariana Vieyra -electa en los pasados comicios del Poder Judicial- quien dictó sentencia absolutoria al acusado, destacando “el efecto corruptor” derivado del montaje, que también fue utilizado en 2013 para la liberación de Cassez, expareja de Vallarta y de quien, asegura, no sabe nada desde 2006.

“Mientras estaba en prisión, estaba afuera con hambre de justicia plena (...) Con esa esperanza de no pudrirme en la cárcel”, confiesa en el departamento que comparte con su esposa, Mary Sainz, sobre esos años de encierro en el Altiplano (Estado de México), una cárcel de alta seguridad donde estuvo el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.