Yeraldine Bonilla renuncia a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa
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La funcionaria agradeció a Rubén Rocha Moya en su comunicado de salida tras convertirse en la primera mujer en encabezar la dependencia estatal.
Yeraldine Bonilla Valverde presentó su renuncia a la titularidad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa este miércoles 4 de noviembre de 2026. La funcionaria anunció su dimisión mediante un comunicado oficial en el que anunció el cierre de su etapa al frente de la institución estatal.
Su gestión hizo historia en Sinaloa al marcar un antecedente en la administración pública local. Bonilla Valverde se convirtió en la primera mujer en asumir y dirigir la Secretaría General de Gobierno en la entidad.
El comunicado enfatizó la exigencia de la función pública en el panorama político actual. En su mensaje de salida, la exsecretaria señaló que “hoy la política nos exige, como nunca, oficio, entrega y mucha congruencia”, al tiempo que reafirmó que continuará trabajando en la ruta de la transformación.
AGRADECIÓ A RUBÉN ROCHA MOYA
La exfuncionaria dirigió su agradecimiento al gobernador Rubén Rocha Moya por haberle otorgado la oportunidad y la confianza para encabezar esta área prioritaria del gabinete. Asimismo, dirigió su escrito a la gobernadora Graciela Domínguez para formalizar el trámite de entrega del despacho.
HAY EXPECTATIVAS POR QUIÉN TOMARÁ SU PUESTO
La salida genera expectativa en el gabinete de Sinaloa respecto a quién tomará el relevo en la conducción de la política interna del estado. Hasta el momento, las autoridades estatales no han anunciado quién asumirá la titularidad de la Secretaría General de Gobierno en las próximas horas.
¿QUIÉN ES YERALDINE BONILLA?
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la administración pública estatal ocupó previamente el cargo de subsecretaría de Estudios, Proyectos y Desarrollo, además de desempeñarse como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en 2023.