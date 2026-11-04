Yeraldine Bonilla renuncia a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde presentó su renuncia a la titularidad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa este miércoles 4 de noviembre de 2026. La funcionaria anunció su dimisión mediante un comunicado oficial en el que anunció el cierre de su etapa al frente de la institución estatal.

Su gestión hizo historia en Sinaloa al marcar un antecedente en la administración pública local. Bonilla Valverde se convirtió en la primera mujer en asumir y dirigir la Secretaría General de Gobierno en la entidad.

El comunicado enfatizó la exigencia de la función pública en el panorama político actual. En su mensaje de salida, la exsecretaria señaló que “hoy la política nos exige, como nunca, oficio, entrega y mucha congruencia”, al tiempo que reafirmó que continuará trabajando en la ruta de la transformación.

AGRADECIÓ A RUBÉN ROCHA MOYA

La exfuncionaria dirigió su agradecimiento al gobernador Rubén Rocha Moya por haberle otorgado la oportunidad y la confianza para encabezar esta área prioritaria del gabinete. Asimismo, dirigió su escrito a la gobernadora Graciela Domínguez para formalizar el trámite de entrega del despacho.