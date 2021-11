‘Mi hijo no se disparó a sí mismo, concluye perito’: afirma padre de Octavio Ocaña

El padre del actor, Octavio Ocaña, afirmó que la versión presentada por la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) sobre que su hijo se disparó a sí mismo de forma accidental es falsa, esto según un perito que contrató.

“El perito encontró que mi hijo no se pudo haber disparado”, expresó en entrevista.

El padre del actor Octavio Ocaña, quien interpretaba a ‘Benito Rivers’ en el programa de comedia Vecinos, sostuvo que un análisis de un perito permite descartar la versión de que su hijo fue quien se disparó.

“Todavía no acaban las investigaciones, pero esa hipótesis de que él se disparo es imposible, falta que me entreguen la ropa para que el concluya con su trabajo, pero ya los avances son que que Octavio no se disparó; las investigaciones ya se van a otro lado”, expresó.