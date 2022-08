CDMX.- Durante 2022, a Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se les han quitado 173.9 millones de pesos de financiamiento público por multas y sanciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Los partidos políticos nacionales han violado la ley electoral por aportaciones de entes indebidos, egresos no reportados, afiliación indebida y eventos extemporáneos, entre otras infracciones.

El PT, encabezado por Alberto Anaya, ha destinado hasta 50% de su financiamiento de la primera mitad del presente año al pago de multas, por un monto que asciende a 91 millones 842 mil 923 pesos. La sanción más grande que ha liquidado el partido durante este año es de 1.9 millones de pesos, que corresponden al gasto no reportado por una encuesta realizada para el proceso electoral 2020-2021.

Otra de las reducciones a su financiamiento mensual fue por “no reportar con veracidad” lo relativo a dos cursos sobre “Excel avanzado” e “Inducción a la computación” por 570 mil pesos, cuya multa fue de 200%, equivalente a 1.4 millones de pesos.

Le sigue Morena, partido al que se le han reducido 67 millones 117 mil 187 pesos por violar la ley electoral por afiliaciones indebidas y por uso de recursos cuya procedencia no se comprobó o que no fueron reportados a la autoridad electoral. El partido dirigido por Mario Delgado pagó una multa por 4 millones 13 mil 280 pesos por recibos de aportaciones no reportadas por el mismo monto durante las elecciones del año pasado.

Durante el mismo proceso electoral Morena también omitió reportar los egresos generados por concepto de bardas, espectaculares, lonas, carteleras, rotulación de vehículos, vallas y espectacular de pantalla digital valuados en 3.8 millones de pesos, motivo por el que se le puso una multa del

mismo monto.

Del bloque de Juntos Hacemos Historia, el Partido Verde Ecologista de México ha tenido que pagar 14 millones 979 mil 719 pesos. Uno de los mayores adeudos del partido corresponde a la sanción impuesta por 40.9 millones de pesos por violar la veda electoral para posicionarse mediante influencers en redes sociales durante el proceso electoral del año pasado.