CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 70.5 millones de pesos a partidos políticos por omisión de gastos de campaña y obstaculización de las labores de fiscalización en las elecciones locales en seis estados en 2022.

En sesión del Consejo General del INE se detalló que la entidad con el mayor monto de sanciones fue Durango, con 20 millones 597 mil 441 pesos, de los cuales 9 millones corresponden al PRI.

En segundo lugar quedó la elección en Quintana Roo, con multas que ascienden a 14 millones 257 mil 246 pesos, siendo el partido local Movimiento Auténtico Social el que acumula más sanciones, con 5 millones de pesos.

En Hidalgo, los partidos fueron sancionados con 12 millones 711 mil 274 pesos. A pesar de perder, Movimiento Ciudadano (MC) acumuló el mayor monto por 5.6 millones de pesos en multas.

En las elecciones de Oaxaca se impusieron multas por 10 millones 138 mil 147 pesos, donde nuevamente MC fue el más sancionado por 4.8 millones de pesos.

En Tamaulipas, la elección más cerrada, el monto por las sanciones fue de 7.2 millones de pesos, mientras que en Aguascalientes fue de 5.6 millones de pesos.

Infracciones

El consejero Jaime Rivera de la Comisión de Fiscalización expuso que 89 por ciento de las sanciones están concentradas en los partidos políticos nacionales; 11 por ciento corresponden a partidos políticos locales y 1 por ciento a candidatos independientes.

De estos, 66 por ciento se concentran en tres partidos: PAN, MC y PRI.

“A partir de los resultados de la fiscalización se puede advertir que son cuatro las conductas con mayor monto de sanción, en conjunto representan un 66.5 por ciento. Se trata de infracciones como egresos no reportados, obstaculizar labores de fiscalización, egreso no comprobado y no reportado de representantes de casilla”, detalló.

Con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver sobre diversas conductas, se propuso el inicio de siete procedimientos oficiosos contra cuatro partidos: MC, PT, Morena y Fuerza por México en Aguascalientes.