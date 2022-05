Aboga AMLO por invitación de Cuba y Venezuela

CDMX.- Luego de las denuncias de los gobiernos de Cuba y Venezuela de que fueron excluidos de los preparativos de la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, en junio próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que invite a todos los países de la región.

Obrador reveló que en su plática telefónica del viernes pasado con Joe Biden, le planteó, “con todo respeto”, la necesidad de dejar atrás la política de hace dos siglos, por lo que le remarcó que, si va a haber una Cumbre de las Américas, deben de participar todos los países de la región.

“En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos, entonces de manera muy respetuosa; porque, ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿De dónde son los que no sean invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite? Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos, no la confrontación”, dijo.

López Obrador señaló que el presidente de Estados Unidos “quedó en que lo va a pensar” y de esta manera confió en que se resuelva hacer la invitación abierta, “y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie”.