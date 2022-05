AMLO anuncia que se presentarán recursos contra suspensión del Tren Maya

Después de que un juez federal suspendió por tiempo indefinido las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que cruzan la zona de selva entre Playa del Carmen y Tulum, está mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que se presentarán nuevos recursos legales para invalidar dicha determinación.

“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamentos, este es un asunto politiquero que no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas, financiados por grandes empresas y también por gobiernos extranjeros” advirtió López Obrador.

En la mañanera de hoy 31 de mayo de 2022, AMLO acusó que hay grupos financiados por gobiernos extranjeros que no quieren que se construya el Tren Maya.

