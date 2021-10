AMLO descarta uso de criptomonedas para la recaudación de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Cuarta Transformación recurra al uso de criptomonedas como curso legal. Añadió que su Gobierno mantendrá la ortodoxia de los ingresos a la fedetación y evitar la evasión fiscal.

En su conferencia de prensa, AMLO fue cuestionado sobre si México recurrirá a esta alternativa para la recaudación de impuestos y evitar la evasión fiscal de algunos contribuyentes.

“No, no vamos nosotros a cambiar en ese aspecto, pensamos que debemos mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero. Es cuidar que esté bien el ingreso, que no haya evasión fiscal, que no haya privilegio, que todos contribuyamos y con eso es suficiente”, dijo.

En ese mismo sentido, López Obrador destacó que durante su administración no han tenido problemas respecto a la recaudación en todos los niveles del país.

“No ha tenido problema en cuanto a la recaudación y eso nos da mucha tranquilidad para poder financiar el desarrollo del país”.