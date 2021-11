AMLO recomienda a Morena y oposición elegir candidatos a través de encuesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos, incluyendo a la oposición, que seleccionen a sus candidatos para las elecciones con el método de la encuesta.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO expresó que esto sería para evitar confrontaciones y tensión entre los aspirantes a abanderar dicha institución política.

“Sobre el procedimiento yo repito, en mi opinión, aconsejaría para todos los partidos es una recomendación, un consejo de buena fe, porque me tocó en la oposición ser dirigente de partidos, de dos partidos y cuando hay que elegir candidato siempre hay tensiones, entonces la experiencia es que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación, que no haya pleitos y es un método democrático al mismo tiempo, porque es la gente la que decide”, señaló.

Asimismo, resaltó que la encuesta aplicaría para procesos de elección de gobernadores, presidentes municipales e incluso para la Presidencia de la República, no solo de Morena, sino hasta de la oposición.

“Es un cuestionario que se aplica a una muestra, a mil o dos mil ciudadanos en todo el país, y va y se le pregunta y entonces el ciudadano dice sí o no. ¿Quién te parecería mejor (candidato)?”, sugirió AMLO.

Por otra parte, sugirió una serie de preguntas para esta dinámica: “¿Conoces a esta persona?: sí o no”, “¿Qué opinión tienes de esta persona y de esta otra?”, “¿Te gustaría que la señora, el señor fuesen candidatos a la gubernatura, a la presidencia municipal, a la Presidencia de la República?”.