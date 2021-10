AMLO urge a la OMS para otorgar certificación a vacunas Cansino y Sputnik V

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que actué con rectitud, sin tendencias políticas, ideológicas, con apego a la ciencia e imparcialidad y otorgue la certificación a vacunas –como CanSino y Sputnik V- que han demostrado su eficacia contra el Covid-19 y no han generado ningún problema de salud.

”Nosotros acabamos de acordar, vamos a pedirle a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo, que han entregado vacunas, que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud”.

“Que ya la OMS se apure, porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que todavía no tienen su autorización y que se han aplicado, que has salvado vidas y lo más importante es que no hay reporte en el mundo de qué hayan causado daño, la OMS tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas y con apego a la ciencia”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre las vacunas CanSino, de China, y Sputnik V, de Rusia, que no tienen el aval de la OMS, luego de que Estados Unidos señalara que abrirá la frontera con México a partir de noviembre solo para las personas vacunadas con los biológicos aprobados por el organismo internacional.

El Presidente pidió a la OMS resolver sobre la certificación de todas los biológicos contra el Covid-19, porque por juicio práctico, sí se han aplicado las vacunas y han ayudado, no han perjudicado, “¿por qué no se da la certificación, por qué no han salido a argumentar que no sean aptas o convenientes esas vacunas, por qué tanta demora?”.

El Mandatario dijo que enviaría una carta al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con la urgencia de aprobar las vacunas que no afectan a la población.

”Ese es mi punto de vista porque ya ha pasado mucho tiempo y esto no tiene que ver con banderías partidistas, ideológicas, políticas, esto tiene que ver con la ciencia o ¿cómo ven ustedes? ¿o creen que el que se pone una vacuna de una farmacéutica puede cambiar de manera de pensar? Se acuerda que dicen que introducían un chip... No, no, no, son derechos humanos universales y la OMS debe de actuar con imparcialidad”.