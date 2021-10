‘Amor y paz; debemos perdonar pero no olvidar’: AMLO a Aznar

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al exmandatario español, José María Aznar luego de que este último aseguró que aquel país no ofrecerá perdón a México por la Conquista, además se mofó de su nombre.

“¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla”, expresó Aznar en su momento.

Al ser cuestionado sobre los dichos de Aznar, AMLO dijo ‘amor y paz’, asimismo resaltó la importancia del perdón, pero no del olvido, en referencia a las vejaciones ocurridas durante la Conquista.

“También amor y paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar es un acto de humildad, ofrecer perdón es un acto que dignifica, tanto al que lo ofrece, como el que lo recibe, entonces, no nos afecta en nada. No voy a polemizar, acabo de dar a conocer mi nuevo libro y transcribo un código de ética para la transformación de México”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Cuernavaca, Morelos.

Contexto

El expresidente español ironizó la petición de AMLO inclusive se mofó de su nombre: “Doscientos años del aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted todas las cosas y dice que España tiene que pedir perdón: ‘¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla”.