Arribarán a Nuevo León asesores jurídicos de Musk para discutir incentivos a Tesla

MONTERREY, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que en breve llegarán al estado los representantes jurídicos de Tesla para la negociación de los incentivos que se otorgará a la armadora de autos eléctricos que se instalará en Santa Catarina.

El mandatario emecista aseguró que será muy transparente en los incentivos que se otorgarán a la empresa del magnate Elon Musk.

“Apenas vamos a iniciar con una negociación y lo que les puedo decir es que la semana que entra ya llega su equipo jurídico, ahorita están finalizando los temas de terrenos”, dijo el jefe del ejecutivo estatal.

El miércoles, durante la celebración del Investor Day 2023, en Austin, Texas, se oficializó la instalación de una “gigafactory” de Tesla en Nuevo León.

García resaltó que la empresa de Elon Musk llegó al estado atraído por la comunidad y el ecosistema.

“Llegaron por eso, no llegaron porque les regaláramos cosas o les diéramos incentivos”, sostuvo.

Mencionó que ahora corresponde al secretario de Economía, Iván Rivas, sostener reuniones con el equipo de Tesla.

“Que no es urgente, pero sí sería bueno que cuanto antes quedé claro, para transparentar a Nuevo León”, dijo.

Comentó que todo lo que se otorgará está dentro de la Ley de Fomento Económico por lo que no habrá “sorpresas” como ocurrió hace años con KIA.

“Aquí se va a actuar con mucha legalidad y transparencia para que todo Nuevo León esté tranquilo. Que fue la mejor inversión posible”, afirmó.

APOYARÁ EN POZOS

Además, García compartió que en el tema del agua Musk tiene una empresa que se dedica a las excavaciones, por lo ofreció su tecnología para la perforación de pozos.

“Él me decía que valía la pena en Nuevo León explorar para todo el tema de pozos y el tema del agua y cómo su tecnología nos puede ayudar a ser más inteligentes y más veloces. Entonces vamos a esperar con mucho gusto que venga la empresa a estudiar el caso”, expuso.

Agregó que también le comentó que para él el tema del agua es un “plus” porque sus fábricas están aún en zonas más desérticas que Nuevo León.

“Por ejemplo, la de Nevada, la de California son casos más secos. Entonces él me dice que ya está acostumbrado a vivir con esas crisis o estreses hídricos y tiene mucha tecnología para apoyar a Nuevo León”, resaltó.

El gobernador no descartó que la ‘primera piedra’ del proyecto pueda colocarse en breve porque Musk adelantó que vendrá al estado de Nuevo León próximamente.

¿Para cuándo la primera piedra?, cuestionaron a García Sepúlveda,

“Pues me dijo que las siguientes semanas venía. Espero que ya la venga”, comentó.

La construcción de la obra podría llevarse unos nueve meses.

Comentó que el jefe de construcción del proyecto ya visitó el terreno y se vio todo el tema hidráulico, así como de desarrollo urbano.

“Y él nos comentó y ayer me refrendó que cada vez que él construye una planta rompe récords. La de Nevada fue de un año dos meses y luego fue Texas, un año, luego fue Shangai nueve meses y ayer le dije que cuánto estimábamos porque al ser la más grande del mundo, pues yo pensé que iba a tardar más, pero me contestó que no que iba a romper el récord”, puntualizó.