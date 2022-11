Atiborran miles de mexicanos procedentes de varios estados del país la CDMX para mostrar su apoyo a AMLO

Así mismo estuvieron presentes otros miembros de su gabinete, a los que Andrés Manuel López Obrador saludó en el camino a muchas de las personas que se acercaron a él, no obstante muchos de los asistentes no tuvieron la chance de aproximarse e incluso se suscitaron algunos momentos de tensión.

“ Este pueblo se esta transformando políticamente, el poder ya no está en la cúpula empresarial, el poder queremos que esté en el pueblo, hoy está marchando el verdadero pueblo, no los ‘zombies’ que marcharon el 13 de noviembre, nosotros somos un pueblo informado ”, opinó otra mujer, Lorena, que es contadora.

Además, precisó que las miles de personas que acudieron a acompañar a López Obrador no fueron obligadas , sino que estas llegaron por su cuenta y por su “propio pie” , a pesar de las muchas acusaciones en los últimos días en relación a los “ acarreados ”, personas que , dice la oposición, llegaron a la marcha pagadas por el oficialismo .

“ No somos acarreados, se llama ‘organización’, y aunque no lo crean es lo que estamos haciendo desde 2006 ”, acentúo Nelly Muñoz, una administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de México mientras viajaba en transporte publico junto a una matemática y una diseñadora para participar en el evento.

“Y o vengo desde Sonora en avión y me pagué mi boleto ”, comentó la abogada América Verdugo.

En opinión de Clara Jusidman, fundadora de INCIDE Social , una organización no gubernamental especializada en democracia, desarrollo y derechos humanos, y que asistido a muchas marchas, algunas junto a AMLO , al valorar una movilización “ no importa el número, importa la razón por la cual la gente acude a las marchas ”.

Si bien, no faltaron a la cita políticos con aspiraciones políticas locales, estatales o presidenciales, asistieron fanáticos, como Alberto Cervantes, que viajó desde Los Ángeles y llevaba el rostro del mandatario tatuado en el brazo ..

“Hay cosas en las que no estamos de acuerdo... pero eso no significa que no apoyemos el proceso de la Cuarta Trasformación”, puntualizó Aurora Pedroche, miembro de un sector de Morena que critica a la dirigencia del partido pero apoya al presidente.