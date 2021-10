$!Colapso de redes golpea escuelas y comerciantes en Saltillo

Ante el histórico colapso por siete horas de las tres principales redes sociales: WhatsApp, Facebook e Instagram, la vida cotidiana en Saltillo y en el mundo se vio afectada, principalmente en la educación y el comercio.

En escuelas de la localidad, alumnos y maestros señalaron que la plataforma que más utilizan es WhatsApp para enviar tareas y actividades durante las clases en línea, además de que algunos otros trabajan desde grupos y plataformas de Facebook.

“En mi casa nos falló hasta el internet; tuve que salir a una cafetería del centro de la ciudad para poder seguir mi clase, pero aquí también estaba fallando, tuve mucho pendiente porque mi maestra es muy ‘piky’ y es probable que la falta me afecte en la calificación, aunque espero que no la pase por esta vez porque no nada más me pasó a mí, sino a todos mis compañeros”, comentó Ana García, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Alumnos de nivel básico también tuvieron que buscar la alternativa de hablar con los profesores a través de otras aplicaciones, o incluso faltar a sus clases virtuales.

SE CAEN VENTAS

El desplome de plataformas como Facebook terminó por perjudicar el comercio informal, sobre todo, de aquellos que intercambian o venden artículos, productos y servicios a través de la vía virtual.

“Esta situación va más allá de imposibilitar la comunicación, esto significó que dejamos de ganar dinero por más de siete horas, esto es grave y tendremos que buscar nuevas alternativas para poner a la venta nuestros servicios o productos, o lo que sea que hagamos para poder sustentar el día a día”, comentó Horacio Quintero quien es comerciante en el Centro Histórico de Saltillo.

Por su parte, Regina Salas, emprendedora, dijo que sus ventas fueron impactadas, ya que “un 95% de los clientes se concretan a través de WhatsApp o Instagram, lo que no se logró el día de hoy con la caída masiva de las redes, ni siquiera en un 10 por ciento”.

EFECTOS MENORES EN SEGURIDAD

Pese a que día con día la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana atiende reportes a través de grupos vía WhatsApp, esta vez fue la excepción y tuvieron que adaptarse a la recepción de quejas de seguridad a través de la aplicación móvil. De acuerdo con la Comisión, este día se tuvieron 45 reportes que no marcaron una diferencia con los que se reciben diariamente.

COAHUILENSES, de LOS

MÁS INTERESADOS

Coahuila fue el quinto lugar a nivel nacional en mostrar interés por conocer qué había sucedido con Facebook, de acuerdo con Google. Usuarios desde Acuña y Monclova fueron de los que más buscaron información sobre Facebook.

A inicios de 2021 se calculaba que 77 por ciento de la población mexicana contaba con acceso a redes sociales. Facebook, Whatsapp e Instagram ocupan en ese orden, las preferencias.

¿POR QUÉ SE COLAPSARON?

Expertos en seguridad cibernética dijeron haber encontrado señales de interrupción en las rutas que conectan a las personas con la red.

“Esta interrupción en el tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios”, informó Facebook.