Dictamen se forma bajo un consenso y diagnóstico: INE

CDMX.- Una reforma electoral debe ser resultado de un amplísimo consenso, de la suma de muchas cabezas y no de muchos hígados, advirtió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien señaló que la iniciativa presidencial parte de la premisa equivocada de que en México necesitamos acabar con los fraudes y para que los muertos ya no voten.

El titular del Instituto subrayó que una reforma electoral debe ser producto de diagnósticos adecuados y que la lógica sobre la que se quiere construir parta de datos, de cifras y no de humores.

“Si la base de la reforma es que me cae gordo el INE porque yo traigo atravesado al INE y al IFE desde hace no sé cuánto, pues entonces va a salir algo mal. Una reforma electoral tiene que ser bien pensada, sustentada en datos, tiene que hacerse, déjenme decirlo así, con la suma de muchas cabezas, no con la suma de muchos hígados”.