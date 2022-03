En México se confía en el proyecto de AMLO, asegura Sheinbaum

Ciudad de México. Con el objetivo de analizar la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal al Congreso de la Unión y para que “siga la transformación”, cientos de presidentes municipales de Morena de todo el país se reunieron este domingo en la Ciudad de México en un “encuentro municipalista”, al que acudieron todos los gobernadores y gobernadoras del partido guinda, precandidatos a las gubernaturas y la dirigencia nacional de esta fuerza política, así como funcionarios federales.

Luego que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, expresó al inaugurar el acto desarrollado en el WTC de la Ciudad de México, que la reunión de los ediles es muestra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo, los alcaldes respondieron: “No estás solo, no estás solo”.

El titular de Gobernación agregó que “en estos momentos de definición que no le quede a nadie ni la menor duda: tenemos presidente de sobra, tenemos al mejor Presidente”.

Señaló que si López Obrador es hoy Presidente del país se debe al “trabajo, entrega, dedicación, compromiso y lealtad” de todos los alcaldes morenistas, a quienes los llamó a iniciar la consolidación de la cuarta transformación.

También acotó que sería cuidadoso con su mensaje “porque ya saben que hay una dizque autoridad electoral que no nos quiere y andan buscando cualquier pretexto”.

Durante el encuentro, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que desde el triunfo de este movimiento en 2018, el pueblo de México ha ido refrendando la confianza en dicho proyecto, así como su apoyo al presidente López Obrador.

“En estos poco más de tres años son profundos que ha vivido el país. Quizá el más importante de todos, el de fondo, es que se modificó el modelo económico y político que había sumido a México en una profunda desigualdad y una profunda corrupción”.

Ponderó que ya no gobierna más el poder de unos cuantos, y ya no se destinan recursos públicos a unos cuantos.

“Ese es el fondo, ese es el Presidente Andrés Manuel López Obrador: consecuente, consciente, valiente, que nunca se ha rendido y por ello, nunca jamás nos rendiremos a su lado. Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseveró la mandataria capitalina.

Recalcó que se quedaron atrás los privilegios a los empresarios, y ahora se distribuye la riqueza de forma directa al pueblo sin intermediarios, potenciando la economía desde abajo; se terminó con la práctica de rescatar a los de arriba con la idea de que algún día iba a llegar a los más pobres, y por el contrario, hoy miles de millones de pesos garantizan los derechos como la pensión para adultos mayores.

“En poco más de tres años, se fomenta la democracia participativa, el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, se defiende la libertad de expresión y de manifestación, y no se reprime”. Se trata de “un modelo de hacer gobierno distinta, cercana al pueblo sin parafernalias, sin lujos, sin frivolidades”.

Sheinbaum -quien fue entre los oradores una de las que generó más aplausos, y gritos de “presidenta, presidenta”- subrayó que no se debe olvidar lo logrado en tres años, ante lo cual, adujo, se ha generado y ataque por quienes perdieron privilegios y la campaña de calumnias “va a seguir”.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien también inició su participación convocando a un aplauso generalizado para el presidente de la República, sostuvo que en un movimiento plural se debe abrir las puertas a quienes compartan los mismo objetivos y tengan la convicción de que estar en el servicio público no es un negocio, sino una responsabilidad.

A la vez, expuso que “la cuasi unanimidad con la que los medios critican ahora a nuestro presidente, es sospechosa, por decir lo menos. Hay que leerla correctamente”.

Por un lado, dijo, están las críticas promovidas por los grupos económicos, así como el grupo que se volvieron adversarios cuando se les cerró el grifo del presupuesto. “Con su visión maniquea y sus argumentos ramplones pretende convertir cualquier problema del gobierno en una crisis. Nadie pretende aparentar que no tenemos problema, pero ninguno de ellos prueba que el apocalipsis nos alcanzó”.

Advirtió que “eso sí, cuando colman la paciencia de nuestros simpatizantes y reciben la respuesta que merecen, sacan su disfraz de agraviados y su falso victimismo. Son críticos que no soportan la menor crítica. No permanezcamos ajenos al escándalo de esos medios y voceros conservadores y su campaña mediática insólita, sin parangón en la historia, en contra del presidente López Obrador. No aceptemos ni permitamos que se le injurie, calumnie ni ofenda impunemente”.

“¿Quienes estamos aquí?, los soldados de la cuarta transformación, aquí estamos los defensores y defensoras del mejor presidente que ha tenido México en décadas: Andrés Manuel López Obrador”, indicó por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Ustedes -les dijo a los presidentes municipales asistentes- “ya saben lo que tenemos que hacer. Casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo, colonia por colonia”.

Explicó que de 495 municipios que ganó Morena en 2018, ahora gobierna en 629; la población gobernada por Morena pasó de 35 millones a más de 61 millones en este lapso.

