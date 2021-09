Gobierno de AMLO sigue golpeando a empresas privadas de hidrocarburos

La actividad de empresas privadas en hidrocarburos ha sido nuevamente golpeada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión fue a los propietarios de terminales de almacenamiento por las que se importan combustibles, principalmente gasolinas y diesel.

De acuerdo con Reforma, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) clausuró tres terminales, una en Tuxpan, otra en Puebla y una más en Hermosillo, en el último mes.

Previamente, cerraron la terminal de refinados de IEnova en Puebla, que suministra a Valero; y la de Bulkmatic, que son terminales de trasvase de ferrocarril que se ubican en Sonora y cuyos clientes son Chevron, Valero y Marathon.

Fuentes del sector energético afirmaron que, sin pruebas de por medio, se busca vincular a las empresas con combustible ilícito.

“Pidieron un permiso para que pueda descargar en una modalidad diferente a ducto, lo que se le puede pedir a un cabotero nacional pero no a un internacional, (en) un barco de esta índole no puedes decirle al capitán lo que puede o no hacer. Entonces, pusieron un sello de clausura a ese barco, pero ese barco se apegó a la legislación internacional y al final logró descargar”, contó a Reforma una fuente relacionada con el tema.

La directora de eServices, Alicia Zazueta, ha comentado que las revocaciones de permisos se han vuelto de cierta manera, discrecionales, debido a que se considera que si no se cumple con las normas oficiales mexicanas se cancelan, sin embargo, los criterios no se definen y por cualquier situación se pueden generar un incumplimiento.