Ingresa al hospital papá de Yolanda Martínez por problemas de alta presión

MONTERREY, NL.- En medio de días difíciles por la desaparición de su hija,Yolanda Martínez, Gerardo Martínez reportó que tuvo un problema de salud por hipertensión arterial lo que lo llevó a ser hospitalizado, el sábado.

A través de un grupo de WhatsApp que tiene para informar a los medios de comunicación de sus actividades, el padre de familia compartió una fotografía en una cama de hospital y un audio en donde ofrece detalles de su estado de salud.

“Estos últimos cuatro días me he sentido mal, pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda”, compartió.

Dijo que fue hospitalizado la noche del sábado; sin embargo, no precisó en cuál nosocomio.

Señaló que ya tenía varios días con problemas desde que acudió a un encuentro en Palacio de Gobierno con el mandatario estatal, Samuel García.

Estableció que desde entonces no podía hablar y su respiración también se le dificultaba.

“Hasta el día de ayer decidí internarme porque así sentí que tenía que ser, pero a la vez tengo que comunicárselos porque como he estado ausente no quiero que se vayan a olvidar de mi”, comentó.

Añadió que el lunes estará reanudando la búsqueda de Yolanda, quien desapareció desde el pasado 31 de marzo cuando salió de casa de su abuela a buscar trabajo y desde entonces está pérdida.