‘Intenté rescatarla; tenía la edad de mi hijo’; Habla camillero detenido por muerte de niña en elevador

Esposado a la camilla del hospital, Victor F., camillero de la niña fallecida prensada por un elevado en hospital de Quintana Roo, cuenta cómo fue quedar encerrado, intentar rescatarla y ser ahora culpado.

En un video compartido en Twitter, el Camillero de Betzabé, pequeña fallecida prensada la noche del pasado lunes 10 de julio, externó su sentir al ser culpado por el accidente ocurrido en un hospital de IMSS en Quintana Roo.

Victor también es víctima, según lo declara al inicio del video tomado por sus compañeros en el Hospital Regional número 18.

“A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, porque también quedé encerrado!”

Al quedar encerrado en el interior del elevador, tuvo que salir por un agujero. Además, intentó auxiliar a la menor, pero poco pudo hacer: “todavía yo intenté rescatar a la bebé... Tenía la edad de mi hijo menor”, dijo al borde del llanto.

Victor externó aceptar la culpa de alguien más de ser necesario, siempre y cuando se realice una investigación y se descubra al verdadero o verdaderos responsables de este desafortunado suceso:

“No se vale, y por lo mismo, a mí me vale madre que sigan ensuciando mi nombre, pero que el día de mañana caiga el responsable, porque sabemos quién es... Siempre omiten sus funciones”.