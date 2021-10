Monreal y Moreira encabezan proyecto para llegar a acuerdo con reforma eléctrica en el senado

Ruben Moreira, quien es diputado federal priista y Ricardo Monreal, senador y coordinador de Morena quienes son presidentes de las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) de las Cámaras de Senadores y Diputados, han acordado impulsar la realización de un parlamento abierto dual para discutir la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

Ruben Moreira, quien hizo la propuesta, integrará a los senadores al parlamento abierto en el que se escucharán las voces de expertos en la materia, y esto permitirá un consenso previo y los legisladores lleguen a votar con el conocimiento del tema.

“Este asunto se debe discutir profundamente y luego llevarse a discusión”, planteó Moreira después de encabezar una reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado.

El ex Gobernador coahuilense insistió en señalar que es necesario escuchar a toda la sociedad. “Decir sí o no desde el principio no es conveniente”, repuso.

Así mismo, Monreal señaló que el grupo mayoritario de su partido, ha considerado que no se puede postergar una reforma a un tema tan trascendente para México.

Monreal considera que debe votarse inmediatamente después de la aprobación del paquete económico y presupuestal. Afirma que Morena respalda en todo momento la iniciativa de AMLO.