Niega Ebrard que reforma eléctrica dañe relación entre EU y México

CDMX.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, descartó afectaciones en la relación bilateral entre México-Estados Unidos por la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las eventuales demandas de empresas que se sientan lesionadas.

En conferencia de prensa conjunta con el senador Ricardo Monreal Ávila, tras reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para darles detalles del nuevo “Entendimiento Bicentenario” en materia de seguridad entre los dos países, el canciller recordó que las compañías privadas que resulten inconformes con la reforma que al final de cuentas se avale en el Congreso tienen en el T-MEC un camino legal para hacer valer sus derechos.

“Si esto hubiese ocurrido sin que tuviéramos el Tratado, pues seguramente podría llegar a ser un gran tema bilateral; hoy no lo es, ¿por qué no lo es?, porque hay conductos, hay procedimientos, que si tú tienes una diferencia lo puedas defender y si ganas porque te afectaron indebidamente, pues te vamos a tener que reponer o reparar el daño que se te haya hecho y, si no, pues tú vas a tener que acatar la discusión en sus términos.

“Entonces la ventaja de tener tratado, yo no lo veo como riesgo, sino al revés, tenemos un camino, un espacio, un procedimiento claro para resolver cualquier controversia con cualquier empresa”, enfatizó.

En otro tema, Ebrard se refirió a la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva York el 9 de noviembre próximo, cuando México asuma la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y pronuncie un discurso contra la corrupción.

Sobre este tema, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el presidente López Obrador asumirá una posición digna, actual y con firmeza, representando a nuestro país ante la ONU.