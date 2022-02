Opiniones divididas tras la negación de agua por parte de San Luis Potosí a Nuevo León.

El gobernador Gallardo declaró que “sería una locura que vayan a secar nuestros parajes por llevar agua a otros estados... no vamos a permitir que haya un ecocidio” dijo que al menos durante su administración esto no será permitido.

Agregó “con este gobierno no han hecho ningún contrato, ningún convenio y no lo van a poder hacer”, tras estas declaraciones ha surgido polémica pues muchos argumentan que esta no es una decisión que convenga solo a los estados sino también a la federación.

OPINIONES DIVIDIDAS.

Respecto a esto, muchos internautas defienden la posición de Ricardo Gallardo, unos argumentando incluso que el agua que se pretendía sacar de la Huasteca Potosina no era solo para abastecer Nuevo León sino también Coahuila y Tamaulipas.