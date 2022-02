Pide al Inai informar los ingresos de Loret

CDMX.- En un hecho sin precedente, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó de manera formal al Inai que haga una “investigación” para hacer públicas las percepciones, los bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, sus socios y familia.

Además, el Ejecutivo federal pidió al órgano nacional garante del derecho a la información y protección de datos que le responda si “como ciudadano” puede dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos de Loret de Mola de acuerdo con la documentación “que me hicieron llegar unos ciudadanos a la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia”.

López Obrador dio a conocer una misiva que le envió a la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Según la información que dio a conocer el Presidente el viernes pasado, el periodista supuestamente tendría ingresos por 35 millones de pesos anuales.

En el documento, el Mandatario refirió que Loret de Mola “se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales, que se intensificó en el llamado periodo neoliberal”.

Casi al final de la mañanera de ayer, López Obrador vivió un emotivo momento cuando recordó las vivencias con sus hijos, quienes se forjaron en la oposición y han tenido que soportar diferentes situaciones adversas.

“Ellos saben que desde niños hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa, ellos han visto cómo cuando el movimiento en defensa del petróleo, allá por 1995, sí, 95, 96, yo traía orden de aprehensión; me metieron todo el Código Penal, como 11 delitos”, dijo antes de que se le hiciera un nudo en la garganta.

‘NO nos CORRESPONDE

INDAGAR A PARTICULARES’

La presidenta del Consejo Consultivo del Inai, Nuhad Ponce Kuri, dejó claro que no es posible atender la petición de López Obrador.

Explicó que la obligación que rige al Inai es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de todos.

“Hablando de un privado no es el Inai la autoridad para obtener esta información o para solicitar, el Inai no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un particular, no importa quién la solicite, porque no está dentro del marco regulatorio”.