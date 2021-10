Plantea Bartlett tarifa única de aprobarse la reforma

CDMX.- De aprobarse la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contará con “más herramientas” para bajar las tarifas, afirmó Manuel Bartlett, director de la CFE durante su comparecencia ayer en la Cámara de Diputados.

Bartlett aseguró que durante el actual Gobierno se han reducido las eléctricas durante los tres primeros años, y adelantó que si no se aprueba la reforma constitucional del titular del Ejecutivo, ellos mantendrán su compromiso de costos bajos de electricidad.

“El objetivo que tiene la CFE es no permitir que las tarifas suban arriba de la inflación. El costo que no pagan las empresas y, sin embargo, tres años han sido de tarifas estables, me pregunta: ¿qué vamos a hacer si no se aprueba la reforma? Seguiremos manteniendo las tarifas bajas y esa es una norma”, afirmó ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura.

Pese a ello, Bartlett aseveró “que la reforma del Presidente sea aprobada es muy importante (...) Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el País

porque vemos que las empresas andan buscando cuál es la

más baja”.

HACEN BURLA

Durante la comparecencia, los diputados panistas y del Movimiento Ciudadano, que conforman la oposición, aprovecharon para reprobarle las 11 propiedades que tiene en conjunto con su familia y los contratos que le dio el IMSS a su hijo por la adquisición de ventiladores para combatir el COVID-19.

A los reclamos se sumó el diputado del PRD, Mauricio Prieto, quien parafraseó al escritor Augusto Monterroso y desde tribuna dijo acompañado con un dinosaurio verde con el emblema de la CFE: “bienvenido señor director... hoy por la mañana desperté y el dinosaurio estaba ahí... es cuanto señor presidente”.

La oposición también aseguró que la reforma plateada por el presidente López Obrador busca regresar a los combustibles fósiles y hacer de lado las energías limpias.

Ante ese reclamo, Bartlett señaló que la iniciativa plantea una transición energética a nivel constitucional, la cual no es más que empezar a dejar los combustibles fósiles para darle paso a las energías limpias.

Además hizo hincapié en el fortalecimiento de la CFE para poder generar plantas de energía limpia.