Que ‘corcholatas’ no violen la ley: Monreal

CDMX.- Luego de que el pasado fin de semana el canciller Marcelo Ebrard encabezó un evento en el que se presentó como “corcholata” reconocida que el Presidente destapó cinco veces, el senador Ricardo Monreal advirtió a los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena que buscan promoverse que tengan mucho cuidado con el respeto a la ley.

En entrevista, el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado remarcó que es un error despreciar la ley y violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con ese tipo de actos públicos.

“Yo recomendaría al club de los elegidos, por no llamarles el club de las ‘corcholatas’, que tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley, y si a él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera”, señaló el político.

El senador Monreal Ávila recordó a quienes violenten la ley electoral con actos anticipados de campaña, que “no por madrugar amanece más temprano”.

¿No será tarde políticamente si usted se espera?, —se le cuestiono al senador Monreal Ávila.

“Pero es que lo otro es violar la ley, estar violando la ley por propósito político electoral, me parece no propio, despreciar el Derecho, despreciar la ley, me parece un error que lo haga quien lo haga, es una actitud que la gente va a estar observando y yo, sin que caiga en ingenuidad, no voy a violar la ley de ninguna manera, aunque ya he dicho que estoy listo para la contienda interna que en su momento convoque el partido”.

Monreal aclaró que al canciller Ebrard le tiene mucha estimación y respeto. “Es mi amigo, yo simplemente les pido una recomendación general, cuiden las leyes”.

Insistió en que, aunque el presidente López Obrador adelantó hace un año los tiempos de la sucesión presidencial, él esperará a la convocatoria de Morena para inscribirse al proceso interno y no violar la ley.

“Simplemente no voy a violar la ley, no es un momento de iniciar anticipadamente campañas o precampañas, porque la Constitución y la ley no me lo permiten, pero he dicho que en su momento me voy a inscribir, voy a participar en la contienda presidencial. He dicho con toda claridad, sin tibieza y sin ninguna actitud de titubeo, he dicho que voy a inscribirme, voy a estar atento y puntual a la cita con la historia”, recalcó.