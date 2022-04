Reforma eléctrica no va: oposición rechaza iniciativa

CDMX.- La noche de ayer diputados de oposición rechazaron la reforma energética del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la primera vez que se da marcha atrás a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados. Las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC evitaron que el grupo mayoritario alcanzara los 333 votos necesarios para avalarla, y amagaron con batear las otras reformas constitucionales (electoral y a la Guardia Nacional) que anunció el Ejecutivo “si continúan con esa actitud soberbia”.

La propuesta fue desechada por 275 a favor, pero 223 votos en contra. Hubo una ausencia de la perredista Laura Fernández quien pidió licencia para competir por la gubernatura de Quintana Roo y no cuenta con suplente.

La maratónica sesión inició a las 11:15 horas, aunque tras un receso, se retomó en punto de las 14:56 horas.

Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN recordó que “muchos apostaban a que se iba a disolver la coalición Va por México”, pero aseguró que se equivocaron, “porque hoy está más unida que nunca”:

“Y lo estamos porque estamos cumpliendo con lo que nos encargaron millones de personas hace casi un año, que por cierto no es hacerles la contra, lo que nos encargó la gente fue cuidar y defender a nuestra Constitución”, agregó.

En su oportunidad, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, recordó que la coalición Va por México presentó una propuesta de 12 puntos, y sostuvo que “es falso que estos se hayan retomado”. El diputado fue interrumpido por la legisladora petista Margarita García, quien se paró frente a él con una pancarta que decía “les dieron Moches”, por lo que el perredista respondió:

“No nos dieron moches, esos se los dieron a José Ratón o José Ramón, y se los dieron a una empresa de energéticos a cambio de la casa gris”.

En cada posicionamiento de la oposición circularon pancartas con diversas leyendas como “somos la resistencia democrática”, “no a la Ley Bartlett”, “no hay mayor patria que el planeta”, y “en defensa de las energías limpias”, entre otras.



DENUNCIAN PRESIÓN

Tras destacar que la oposición logró infringir a Morena una derrota “monumental”, al rechazar su reforma eléctrica, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que desde el gobierno federal han mandado mensajes para presionar y amenazar con abrir expedientes judiciales en contra de priistas y colaboradores, de no votar en favor de la iniciativa de reforma eléctrica.

En conferencia de prensa, el dirigente del partido tricolor anunció que denunciará ante instancias internacionales estos intentos ilegales por utilizar los órganos de justicia del Estado mexicano para perseguir a los opositores.

“No nos van a doblar, ni nos van a amedrentar, no nos van a intimidar, no van a dividir a nuestra coalición ni van a chantajear a legisladores. Vamos a votar en contra de esta iniciativa que es regresiva para nuestro país”, advirtió, tras señalar que el PRI no se va a prestar a ningún tipo de “concertación”.