Sobre Rosario Robles, no hay venganza: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Cuarta Transformación (4T) tomara venganza en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien actualmente permanece en prisión preventiva por riesgo de fuga. Asimismo, rechazó que desde el Ejecutivo federal se persiga a alguien.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO reiteró que en su Gobierno no existe la persecución política. Aseguró que el futuro de Rosario depende de las decisiones del Poder Judicial y los jueces.

“Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces de ellos depende y por lo que que corresponde al Ejecutivo no hay venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral. De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía”, dijo López Obrador.

Esto luego de ser cuestionado sobre la decisión del juez, quien decidió una vez más mantener a Robles Berlanga en prisión preventiva por alto riesgo de fuga fuera del país, AMLO aseveró que el Poder Judicial es quien tiene la última palabra y se trata de una instancia autónoma, donde el Gobierno federal no influye.

AMLO recomendó a la defensa de Rosario Robles acudir a todas las instancias, incluida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “Podría participar la Comisión de Derechos Humanos, Nacional e Internacional; se tiene que acudir a todos los medios cuando hay una inconformidad, cuando se piense que hay una injusticia”.