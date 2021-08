TEPJF requiere de una “renovación tajante”, interinato es insuficiente para AMLO

Ciudad de México. El camino elegido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para salir de la crisis en la que se encuentra no es suficiente porque el organismo requieren de una “renovación tajante” , dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en discrepancia con la opinión del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) también requiere esa renovación, señaló el mandatario en la conferencia matutina.

“No está bien el tribunal, no han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron, y tengo pruebas, cuando resolvieron cancelar las candidaturas de Michoacán y de Guerrero.

“Actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces, incluso cayeron en contradicciones garrafales, nada más que ya no hay ninguna otra instancia”.

Primero dijeron que la sanción del Instituto Electoral era excesiva y que no se le podía quitar la candidatura al aspirante de Michoacán y al de Guerrero (ambos de Morena).

El asunto fue devuelto al INE, ahí endurecen la sanción al agregarle dolo, y al regresarlo al Tribunal “ellos, en franca contradicción a su primera resolución, deciden quitarle las candidaturas al aspirante de Guerrero y de Michoacán.

“Qué hubo ahí? Mano negra. Ya llevo muchos años en esto , no me chupo el dedo, y no les tengo confianza”, sentenció.

Por tanto, para el presidente López Obrador no es suficiente nombrar en el TEPJF a un presidente interino y elegir a uno nuevo el mes entrante.

“Lo mejor es una renovación, porque la democracia debe estar en manos de gente incorruptible, honesta”.

—Entonces, poner a un interino no va a servir de nada? -se le preguntó.

—No quiero hablar más del tema porque eso le corresponde resolverlo a ellos.

Sin embargo, contó que cuando se reunió con Zaldívar, el magistrado le explicó que no podía intervenir el máximo tribunal, porque los nombramientos fueron independientes. “Claro, independientes del pueblo, no de la mafia del poder”, dijo, al grado que la Suprema Corte no puede hacer nada.

Se supone, añadió el mandatario, “que dependen del Poder Judicial pero ellos son completamente autónomos porque la partidocracia los impuso, además, con el apoyo de ministros de la Suprema Corte, porque hasta se les amplió el plazo. Justo los mismos que se rasgaron las vestiduras cuando se propuso ampliar el plazo de gestión al presidente de la Corte, para llevar a cabo una reforma al Poder Judicial y combatir la corrupción”.

Entonces, indicó, hay mucha hipocresía, son muy falsarios.

Por tanto, dijo, se requiere gente, ciudadanos honestos, íntegros, en todo el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en el Legislativo.

“Aquí cuánto nos ha costado y todavía no terminamos de limpiar, desde que llegamos estamos limpiando y no terminamos, pues imagínense cómo está el Poder Judicial si no han iniciado, y quien tenía ese propósito fue avasallado por ministros en favor de potentados, no del pueblo.

En resumen, el presidente no confía en el mecanismo elegido por el Tribunal.

--Decía el Ministro Zaldívar que con esa vía el Tribunal zanja la crisis . Coincide con el?

—No, no coincido. Eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el tribunal.

No coincido con que con ese interinato en el tribunal la crisis haya sido superado; tanto el tribunal como el INE requieren de una renovación.