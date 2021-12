CDMX.- Al confiar en que la parte más aguda de la pandemia quede atrás, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que frente a nuevos retos se requiere crear instituciones más resilentes y una economía y sistema financiero que se adapten a los ajustes.

“Seguir abonando en el camino de la resiliencia siento que es clave, y en ese sentido, creo que es una de las lecciones, no es tanto lo más importante si va haber otro reto asociado a una cepa o no, porque podrá haber otro reto o algo que no prevemos hoy en día, lo importante es crear instituciones resilientes y que sepan resistir los diferentes choques a los que estamos sujetos”, manifestó.

Durante la presentación del reporte de Estabilidad Financiera 2021, dijo que “es indispensable que como sociedad, como economía y sistema financiero, seamos cada vez más resilientes”.

Estableció que “si bien no estamos exentos de otros retos, de nuevas cepas de COVID-19 y nuevos brotes de contagio, que estos de alguna manera u otra con los instrumentos que contamos, podamos mitigarlos, esperamos que ese sea el caso”.