‘Ni con el pétalo de una rosa’... AMLO manda besos, amor y paz para que traten con respeto a sus adversarios tras agresión a Xóchitl Gálvez en Oaxaca

“No hay necesidad de violentar, de intimidar, sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos, y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no sólo fue esto; ayer me invitaron las artesanas, por cierto, quiero decirles que les compré prácticamente a todas, sólo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir”.

“No puedo profundizar sobre eso porque estoy vetado, pero no hay persecución a nadie, a nadie, no es mi fuerte la venganza, si hablé en su momento era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia, como en otras ocasiones, para engañar con propósitos sectarios”, apuntó.

Fue por ello que el presidente envió un mensaje a sus simpatizantes , en el que dijo que “no somos iguales, no hay que darles motivo para nada, no vamos bien, vamos requetebién”.

¿CÓMO FUE LA AGRESIÓN CONTRA XÓCHITL GÁLVEZ EN OAXACA?

La senadora del PAN explicó cómo fue la agresión en su contra durante su visita a Oaxaca.

“Yo estaba comprando, suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido, la gente se acercó a tomarse fotos desde Alcalá. (...) También se ardieron y me mandaron ahí reventadores para sacarme de la feria”, dijo.

Gálvez condenó que el Congreso de Oaxaca haya aprobado una reforma a la Constitución mediante la cual extinguió el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y alertó que “la democracia está en riesgo mientras Morena siga gobernando este país”.