Asimismo, apuntó que su vida también estaría por cambiar, debido a su embarazo. “Ahorita no está en mis planes el cargo de elección popular, quiero seguir trabajando por Nuevo León, estoy muy concentrada en Amar a Nuevo León”, confió.

“No no, mira la verdad yo ahorita estoy muy concentrada en Amar a Nuevo León , cuando pasan las elecciones luego luego ya están viendo las siguientes y digo, calmen vamos a trabajar a gusto”, confió.

Esta vez, durante una entrevista con María Julia Lafuente para el medio Telediario , la también influences regiomontana reviró que no tiene intenciones de incursionarse en la política .

Cabe señalar que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, elogió a la primera dama por su “carisma excepcionl y su voluntad de servicio”, agradeciéndole por acompañar a la bancada en la convención.

Ante esto, Rodríguez Cantú aseveró que, pese a tenerle cariño al funcionario, quien “siempre me ha dado mi lugar y esas chuleadas me las ha dado siempre desde que me conoce”, ella tomará la decisión final sobre su camino en la política.

