Niega Rusia desescalada anunciada desde Francia

MOSCÚ, RUS.- La brecha entre Occidente y Rusia sigue abierta. El presidente francés, Emmanuel Macron, cerró ayer una maratón diplomática sin avances claros hacia la desescalada en la amenaza de Rusia a Ucrania.

Con su visita el lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, y ayer a su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski, Macron ha ganado tiempo y abre un periodo de nuevas conversaciones que pueden alejar la posibilidad de una agresión inminente.

Una fuente del palacio francés del Elíseo que pidió anonimato había anunciado en la noche del lunes, tras una reunión de más de cinco horas entre los presidentes de Francia y Rusia, que Macron había logrado arrancar a Putin la promesa de que Rusia “no emprenderá nuevas iniciativas militares”.

Apenas unas horas después, el Kremlin no sólo lo negó, sino que también recalcó que Francia no es el interlocutor correcto porque ni siquiera lidera la OTAN. “En esencia, es falso. Moscú y París no pudieron cerrar ningún pacto. Simplemente, es imposible”, comentó a la prensa el portavoz de Putin, Dmitri Peskov.

En Kiev, Macron precisó ayer: “(Putin) me ha dicho que él no estará en el origen de una escalada. Es importante. El segundo elemento es que no habrá bases fijas ni despliegues de equipamiento sensible en Bielorrusia”.

A su lado, Zelenski se mostró muy escéptico sobre la supuesta disposición de Putin a conversar: “Realmente no confío en las palabras. Creo que todos los políticos pueden ser transparentes tomando medidas concretas”, planteó el ucranio.