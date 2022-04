NL: Mujeres salen a las calles de Monterrey; piden justicia por Debanhi

Monterrey, Nuevo León.- Decenas de mujeres tomaron las calles de Monterrey para demandar justicia por Debanhi Susana Escobar Bazaldúa y que se aclare su deceso el cual no creen que haya sido accidental

Alrededor de las 17:30 horas el contingente se reunió frente a las instalaciones de la Fiscalía en donde expresaron que la muerte de Debahni no fue accidental y demandaron la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua así como el titular de la Fiscalía Gustavo Adolfo Guerrero.

Las mujeres cuestionaron el actuar de las autoridades de Nuevo León y afirmaron que lo de Debanhi no fue un accidente sino un feminicidio.“No fue accidente, fue feminicidio” gritaron al tiempo que demandaron que no exista ni una muerta más.“Samuel García, va para ti tienes que hacer algo”, pronunció una joven.

La marcha avanzó por calles de la ciudad y se espera que arribe a la Explanada de los Héroes.