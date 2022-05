NL: Samuel García acusa que provocan incendios para desestabilizar su gobierno

Tras un incendio en la colonia Villas de San Jerónimo en la falda del Cerro de las Mitras, en Monterrey, el gobernador de Nuevo León Samuel García acusó que fue provocado para desestabilizar su gobierno y el del alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas.

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Anaya acusa a AMLO de financiar la ‘dictadura cubana’ a través de médicos

A través de un video, el mandatario estatal lanzó esas afirmaciones la tarde de este lunes.

“Quiero decirles que estos incendios fueron provocados, no fue una negligencia, no fue un tema natural fue esta, no sé como decirles; hay gente idiotizada, perversa, no sé si la contraten o lo hagan ellos”, dijo.

Detalló que fueron tres siniestros provocados por alguien que quiere desestabilizar, afectar tanto su gobierno como el de su “compadre” Colosio.

“Yo ya le hablé al Vicefiscal y pido públicamente a la Fiscalía que investigue y que sanciones a estas personas que no sé en qué mundo viven, sin escrúpulos”, manifestó

Agregó que ha estado notando que hay algunos perversos que también provocaron bloqueos por el tema del agua, pero cuando revisó en esa zona si había suministro.

El siniestro en el Cerro de las Mitras fue reportado a las 16:30 horas de este lunes. Debido a las rachas de viento el fuego se extendió rápidamente y provocó el cierre de Bulevar Rogelio Cantú.

Elementos de Bomberos y Protección Civil trabajaron arduamente en la zona.

PCNL confirmó que se realizaron descargas con un helicóptero en el área y se coordinaron acciones de combate con las diferentes corporaciones.

La afectación fue de matorral bajo y arbustivo en una extensión de 17 hectáreas.

Hasta esta noche, se tiene un control de un 95% y un 90% de liquidación. De manera preventiva se mantiene cerrada la circulación de Monterrey- San Pedro.