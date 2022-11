No denunciar, constante en agresiones a mujeres

CDMX.- En México, la falta de quejas o denuncias ante alguna autoridad es la constante en las mujeres que experimentan violencia física en distintos rubros.

En el ámbito de la relación de pareja, sólo 13% de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual presentaron una queja o denuncia ante alguna autoridad. En otros ámbitos, como el escolar, el porcentaje de denuncia es 7.8%; en el familiar es de 7.1%; laboral, 6.5 % y en el comunitario, 4.3%.

Lo anterior, en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró ayer, las cifras del Inegi refieren además, que respecto a las víctimas que no presentaron denuncias ante alguna autoridad, en el ámbito comunitario el porcentaje fue 94.7%, seguido del laboral, 92%; escolar, 91.2%; familiar, 89.9% y pareja, 78.3%.

En el rubro escolar, de quienes vivieron violencia física o sexual y no denunciaron, argumentando que fue algo sin importancia fue 43.1%. En tanto, 12.6% no sabía cómo o dónde denunciar.

El 12.5% por miedo a las consecuencias; 12.4%, porque no le iban a creer o decir que era su culpa y 12.2% por vergüenza.

En el ámbito familiar de quienes vivieron violencia física o sexual y no denunciaron, manifestando que se trató de algo sin importancia fue 31.41%, mientras 9.3% no sabía cómo y dónde denunciar; 22.8%, por miedo a las consecuencias; 13.3%, porque no le iban a creer o la iban a culpar y 14.9% por vergüenza.

La encuesta resalta que las jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, son quienes vivieron mayor prevalencia de agresiones, con 58.3%. La violencia sexual fue la más frecuente, con 42%, seguida por la sicológica, con 40.7%; económica, patrimonial o discriminatoria, con 16.1% y violencia física, con 15.2%.

Las mujeres pertenecientes al grupo de edad de 25 años o más experimentaron agresiones sicológicas en mayor medida.

De acuerdo con su situación conyugal, las solteras vivieron el mayor nivel de violencia, con 53.9%; las casadas o unidas, con 41.1% y las separadas, divorciadas o viudas, con 34%.

Por otra parte, la cifra de mujeres que vivieron agresiones físicas o sexuales a lo largo de su vida en el ámbito escolar y presentaron una queja o denunciaron ante las autoridades educativas asciende a 90.2%.