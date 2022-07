‘No ha cometido delitos graves’: AMLO reitera confianza en Gertz Manero, descarta su remoción

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no ha solicitado la remoción de Alejandro Gertz Manero, actual fiscal General de la República (FGR), porque ‘no ha cometido delitos graves’.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró su confianza en Manero y señaló que se tienen que presentar pruebas en su contra, no solo señalamientos.

“Cualquier persona puede ser juzgada y tiene que denunciarse, nada más que se trata de delitos que se han cometido. En el caso del fiscal, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves”, dijo.

“Nada más que yo considero y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves, se puede denuncia, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar. Entonces hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro”, añadió.