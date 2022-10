No habrá pago de 3 mil 850 pesos para octubre en Pensión del Bienestar

A través de sus redes sociales, la Secretaría del Bienestar informó que es falso que en octubre se realice el pago “Amigo Adulto Mayor” contemplado por 3 mil 85o pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los pagos de la Pensión del Bienestar destinada a los adultos únicamente serán anunciados por sus redes sociales oficiales, por lo que se pide a la población verificar la información recibida en torno a este depósito.

Aunque en diversas plataformas se divulgó la noticia de que en octubre habría un pago por 3 mil 850 pesos, esto es una mentira e información incorrecta.

El pago que presuntamente sería el correspondiente al quinto periodo del año y debió entregarse a más tardar el lunes 3 de octubre no está contemplado dentro de las cifras oficiales de la Secretaría, por lo que no habría ningún problema si algún adulto mayor no lo recibió.

La página que dio a conocer esta noticia posee el nombre de Convocatorias México, pero sería una fuente apócrifa de la dependencia citada.