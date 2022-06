“No les importaba ni para robar”: AMLO anuncia inversión en el sureste; reprocha abandono de antecesores

Al hablar de los derechos de vía, manifestó que existen muchos conservadores que se disfrazan de líderes sociales, que a cambio de permitir el avance de las obras, condicionan al gobierno federal para que este elija a los contratistas y proveedores que le indican.

En el puerto oaxaqueño, una vez más arremetió contra el neoliberalismo de gobiernos anteriores y dijo que dejaron en el abandono a los estados del sur porque “el sureste no les importaba ni para robar”, por ello prometió que el gas que se transportará desde el Golfo de México se utilizará en diez parques industriales, los cuales impulsarán el desarrollo económico de la región.

El titular del Ejecutivo Federal destacó que desde la presidencia de Benito Juárez se contempló ejecutar este proyecto en el Istmo de Tehuantepec, sin embargo, quien logró un mayor avance en esta región fue el también oaxaqueño, Porfirio Díaz, aunque la suerte no estuvo de su lado.

El actual mandatario de la República explicó que Porfirio Diaz llevó a cabo la construcción de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, no obstante, el proyecto no se pudo concluir debido a que en aquél entonces la costa del Pacífico no tenía una relevancia comercial, pues el continente asiático aún no despertaba su potencial.

Sobre este último punto, el presidente mexicano advirtió de la expansión política y económica que vive en la actualidad Asia y llamó a tomar medidas para frenarla en nuestro país, pues expresó preocupación ante las consecuencias que puede tener el avance de las nuevas hegemonías, que podrían ser, incluso, militares.

Con información de medios