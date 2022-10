No les regreso su cuerpo, les regreso amor: tatuadora

CDMX.- Más de 50 sobrevivientes de cáncer de mama han sido lienzo de la tatuadora Brenda Toski, especialista en reconstruir con tatuajes hiperrealistas las areolas y pezones de mujeres que anhelan su recuperación estética tras someterse a una mastectomía.

Para Brenda, los senos de las mujeres son lienzos, las pinturas que usa son el óleo y sus agujas, las brochas. Ni ella ni las mujeres de su vida han padecido algún tipo de cáncer, pero le gratifica devolver a las sobrevivientes la dicha de sentirse completas al mirarse desnudas frente al espejo.

El final de una larga batalla inicia cuando la artista recibe a su paciente en el estudio, nueve meses después de que le extirparan el seno, cuando la piel y los tejidos se encuentran en condiciones óptimas para aceptar el dibujo.

En plática con El Universal, Brenda explicó que la reconstrucción es un proceso mental más allá de lo físico: “Es una catarsis. Tuve una paciente de 80 años que me dijo: ‘este tatuaje solamente me lo voy a ver yo. Nadie más. Yo me lo quiero ver a mí’.

“Ahí entendí que cuando les regreso una parte de su cuerpo que ya no tienen y con la que nacieron tal vez no olviden la lucha que pasaron, pero tienen la certeza de que ya terminó. No les regreso su cuerpo, les regreso amor”.

Por esta razón, la licenciada en Diseño Industrial abandonó su seguridad económica en un trabajo de oficina como postproductora para dedicarse de lleno a la reconstrucción mamaria, y fue a través del aprendizaje autodidacta que logró igualar el realismo del pecho humano en sus cuadernos de dibujo.