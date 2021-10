‘No me puedo hacer cargo’... causa indignación abandono de abuelita de 84 años en clínica

En San Juan, Argentina, una mujer de 84 años de nombre Ursulina que fue abandonada durante la noche en la Clínica Santa Clara, informó el diario El Clarín.

La abuelita llegó al hospital con varias lesiones en su piel, deshidratada y con una nota que expresaba que lo sentían, pero que ya no podían hacerse cargo de ella. El caso causó indignación.

“Con mucho dolor. Pero no me puedo hacer cargo de Ursulina. Nadie del PAMI me ayuda para cuidarla ni con el alimento. Ya no doy más. Estos son los papeles para internarla en el geriátrico. Lo siento”, decía la nota que acompañó a Ursulina.

Medios locales e internacionales mostraron la indignación del caso pues la anciana presentaba mal estado de salud , además de un severo deterioro cognitivo que impide una buena comunicación.

El Coordinador de Calidad de la Clínica, Carlos Fiorentino dijo que ante su problemática de salud, “la mujer contará con la atención y un trabajo articulado e integral en pos de una mejor calidad de vida”.