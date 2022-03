‘No podemos felicitarlas cuando hay tanto dolor’

KIEV, UCR.- En el Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres que escapan de la violencia en Ucrania tenían poco qué celebrar, abrumadas por la búsqueda de una nueva vida para sus hijos mientras sus esposos, hermanos y padres quedaban atrás, defendiendo su país de la invasión rusa.

Polina Shulga trató de aliviar el viaje de su hija de tres años ocultándole la verdad de lo que estaba viviendo. “Por supuesto es duro viajar con una niña, pero le dije que nos íbamos de vacaciones y que volveríamos a casa un día, cuando se acabe la guerra”, declaró Shulga.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski habló en video sobre el Día Internacional de la Mujer, normalmente un día de festejos en Ucrania. “Felicitamos a nuestras mujeres, a nuestras hijas, esposas y madres... Hoy no puedo decir las cosas de siempre. No puedo felicitarlas. No puedo hacerlo, cuando hay tantos muertos. Tanto dolor. Tanto sufrimiento”.

En épocas normales, las mujeres reciben flores y chocolates, besos. Esta vez hay sólo dolor y pedidos de paz.

En Rumania, Alina Rudakova comenzó a llorar: “Este año, ni siquiera me acordé de la fecha. Fue un día horrible”.

“El mejor regalo para todas las mujeres será el fin de la guerra”, añadió la joven de 19 años Anastasia Kivirikashvili, de Vinnytsia.