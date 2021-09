AMLO: ‘No queremos que México sea campamento de migrantes’

CDMX.- Ante la instalación de campamentos de cientos de migrantes de Haití en Ciudad Acuña, que buscan llegar a Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se debe atender y enfrentar de fondo este problema, pues manifestó que “no queremos que México sea un campamento de migrantes”.

“Hay que atender el fondo primero. No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no sea vea obligada a emigrar, porque sino continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergue y no enfrentamos el problema de fondo”, dijo el Presidente.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que desde los años 60 cuando Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso no se ha apoyado más a la región latinoamericana.



Obrador aseguró que la ONU se está tardando en intervenir en la crisis económica y política que hay en Haití, la cual, afirmó, ocasiona que sus ciudadanos migren.

Señaló que hay ausencia de los organismos de defensa de derechos humanos internacionales en ese país en el que afirmó hay un “completo desgobierno”, luego que en agosto pasado fuera asesinado el presidente Jovenel Moïse.

“Buscar la forma en que intervenga Naciones Unidas, porque hay un completo desgobierno en Haití, hay muchísima violencia; bueno, asesinan al presidente y hay bandas de delincuentes en Haití, no se puede olvidar eso. No es solamente atender a los migrantes haitiano que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia”.

“Hay que hacer algo, aquí la ONU se está tardando, es lo mismo, y ¿dónde están los organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional? Porque no es dar la espalda, voltear para otro lado, hay que atender los problemas. Eso es lo que se están proponiendo”, dijo.