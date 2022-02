‘No sabe cómo zafarse del escándalo de su hijo’, Loret de Mola dice que AMLO usa datos falsos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró en la conferencia mañanera de este viernes cifras de los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola, del portal Latinus, y el periodista le respondió que son datos falsos, que esto viola la ley y lo pone en riesgo.

Esto, una semana después de que el portal Latinus, donde trabaja Loret de Mola, mostrara un reportaje que exhibía un presunto conflicto de interés, pues uno de los hijos del presidente vivió en una casa ubicada en Houston, propiedad de un ejecutivo de Hughes, empresa contratista de Pemex.

“Gana más que yo”, dijo el mandatario federal este viernes, exhibiendo un gráfico con la cifra de que supuestamente el ingreso en 2021 de Loret de Mola fue de 35 millones 200 mil pesos, y él, como presidente, recibió el mismo año 2 millones 11 mil pesos.

Respecto a las acusaciones del presidente, Loret de Mola respondió: “Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa... donde dejé de trabajar en 2019”.

Y en un mensaje posterior: “El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.

