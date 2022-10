Para el diplomático quedó claro el tema: “Me dicen, y el secretario Marcelo Ebrard dice que no existe... bueno, (...) no se puede creer lo que dicen los rusos en cualquier momento, y el canciller ya comentó que ese acuerdo no va a seguir adelante”.

Publicidad

En torno al supuesto acuerdo en materia de seguridad entre el Gobernador de Zacatecas, el FBI, la DEA y Salazar, del cual el presidente López Obrador dijo que es inválido, el diplomático afirmó que nada se hace a escondidas entre su Gobierno y las autoridades locales, estatales o federales de México.

Sobre migración, dijo que lo importante es que por primera vez EU y México reconocen que hay que trabajar de manera conjunta y en resolver los problemas que la generan.