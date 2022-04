¿No somos iguales?... Casillas con adultos mayores, acarreos y fotos a la boleta; las imágenes de la polémica Revocación de Mandato

Los asistentes afirman que van a las urnas para ejercer su derecho a participar en el ejercicio revocatorio, para apoyar a López Obrador y por la pensión que cada bimestre reciben de parte del gobierno federal.

En Guadalajara, Jalisco, Juan Martínez, de 85 años, dijo que acudió por convicción y para que no le quiten ese apoyo para adultos mayores. En la consulta se pregunta a la gente si quiere o no que se revoque el cargo a López Obrador, pero no se contempla la continuidad o no de ningún programa social.

También en Guadalajara, María Ibarra, de 77 años, fue a votar en la casilla especial instalada en el Instituto Cultural Cabañas. En entrevista, señaló que participó porque para ella en este momento es indispensable la pensión que le da el gobierno federal.

Otros dos adultos mayores, Benigno, de 80 años, y José, de 62, igualmente votaron en el Instituto Cultural Cabañas. Ambos dijeron que quieren refrendar su respaldo al presidente por la ayuda que da a este grupo de edad.