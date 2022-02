“No son delincuentes”: Abelina López, menciona que no se castigará a Normalistas por daños con tráiler

Después de los hechos ocurridos el 4 de febrero en la Caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol en Guerrero, donde un grupo de Normalistas de Ayotzinapa tomó la vialidad y dejaran un trailer de una empresa de supermercados que se estrelló contra elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, la Alcaldesa de Acapulco aseguró que no se puede castigar a nadie pues el camión circulaba solo.

Por lo que Abelina López Rodríguez hizo un llamado a convocar el diálogo, aunque mencionó que fue un delito lo ocurrido; “a quién vas a castigar, porque el carro (tráiler) va circulando solo, ¿A quién se castiga? ¿Quién fue él que lo hizo?, debemos ser objetivo, para no generar movimientos y movimientos que al rato tengamos el caos, hay que llamarlos al diálogo. Tampoco podemos cometer delitos” mencionó la edil al finalizar el evento conmemorativo al 105 aniversario de la Constitución.

Sostuvo que los estudiantes de la región atraviesan por un proceso doloso por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. “yo digo que el tema de los jóvenes (normalistas) es un proceso que traen precedido de un dolor. No podemos olvidar que esa lucha que han llevado por el esclarecimiento de la búsqueda de los 43 normalistas” aseguró.

Convocó a que no se les catalogue como delincuentes, ya que es parte de su movimiento, puesto que actúan bajo las experiencias que han tenido por sus compañeros y el dolor provocado, “entiendo que a veces se transgrede la ley, pero debemos situarlos. Son movimientos, no son delincuentes” puntualizó; al igual que también aseguró que la Guardia Nacional y la Policía del Estado se encuentran cuidado las casetas de peaje cuando “la delincuencia está a todo su nivel, está desatada”.

Arremetió con que se debe solidarizarse con los estudiantes y persistir en el diálogo, ya que “si no vives el dolor” se podrían ver estos actos de manera diferente.

“Creo que también debe haber constante diálogo, para poder estar en esas exigencias que ellos traen, creo que el diálogo debe ser minuto a minuto... pero cuando se trae el dolor, solo lo vive el que lo trae, y en ese sentido debemos ser empáticos para poder escucharlos” mencionó la edil.

López Rodríguez concluyó con que la conducta de los jóvenes y del movimiento se debe a que son de Guerrero, expresando que “cuando hay delitos, esto toca a las instituciones, pero no podemos olvidar el Guerrero bronco, no podemos olvidar nuestros orígenes, ser guerrerense no es cualquiera”.

La Alcaldesa de Acapulco en diversas ocasiones a emitido declaraciones polémicas en cuanto a índice de violencia en el municipio costero, como cuando pidió a los medios de comunicación no difundir hechos violentos en el puesto porque genera “alarmismo” en el turismo; o cuando adjudicó a “la calor” por la ola violenta en la ciudad.