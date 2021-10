Oso negro interrumpe reunión y se sienta a cenar en Chipinque; no es la primera vez

Recordemos que los osos negros que visitan Chipinque, van por su cercanía a las zonas boscosas de la localidad, lugar que suelen habitar, así como lugares donde se manejan altas temperaturas.

El gobierno de Nuevo León apuntó a no acercarse, no perder la clama y no alimentar a los osos, pues estos cuentan con reservas en su hábitat, por más que los veamos comer o irrumpir cenas. También recuerdan a no arrojarles piedras u objetos y simplemente alejarse de su camino.