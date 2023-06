Para garantizar el servicio es necesario que CFE sea mayoritaria: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la empresa mayoritaria en la generación de electricidad porque con esto se garantizará que no falte el abasto, pues afirmó que si hay un problema por huracanes o heladas, una empresa particular no actúa como lo hace la Comisión.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal habló de la necesidad de rescatar a la CFE pues acusó que en sexenios pasados se buscó acabarla.

“¿Por qué es importante que la CFE sea la empresa mayoritaria? Porque así se garantiza que no falte el abasto una empresa particular si hay un problema por huracanes, por heladas no actúa como lo hace la CFE. Nosotros tenemos muy buenos trabajadores técnicos en la CFE.

“Acuérdense, siempre lo estoy diciendo porque un dirigente tiene que repetirse un escritor no, pero hay que estar repitiendo porque mi labor es concientizar, crear conciencia”, dijo.

“Engañan mucho los conservadores corruptos y hay que estar enfrentándolos con argumentos. Cuando aquella helada en Texas tardaron como un mes sin resolver el problema, la gente padecía de frío en Texas, nosotros lo resolvimos en una semana”, dijo.